ABN AMRO komt eind november met nieuwe strategie

ABN AMRO geeft eind november meer duidelijkheid over de nieuwe strategie van de bank. Op maandagochtend 30 november praat het financiële concern beleggers hierover bij. ABN AMRO kan nu al zeggen dat er „duidelijke keuzes” gemaakt gaan worden.

Onder leiding van de eerder dit jaar aangetreden topman Robert Swaak werkt de bank al een tijdje aan het het uitstippelen van een nieuwe strategie. Dat was een van de eerste missies van Swaak, die niettemin in augustus al flink ingreep bij de zakenbank. ABN AMRO kondigde toen aan om zich met zijn grootzakelijke tak terug te trekken uit activiteiten buiten Europa. In de reorganisatie die wordt uitgesmeerd over drie tot vier jaar verdwijnen ongeveer 800 banen, waarvan 150 in Nederland.

De zogeheten Investor Update van 30 november wordt online gehouden. Volgens ABN AMRO zal in de presentatie aan beleggers onder meer worden ingegaan op de efficiëntie van de bedrijfsprocessen en de financiële doelstellingen en kapitaalpositie van de bank. Swaak gaf eerder al aan dat de nieuwe strategie voortbouwt op de strategie die in 2018 onder zijn voorganger Kees van Dijkhuizen werd neergezet.