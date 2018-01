„ABN AMRO kende meeste storingen in 2017”

ABN AMRO had van alle Nederlandse banken in 2017 het vaakst te kampen met grote storingen. Bij ABN was vorig jaar sprake van 152 uur aan storingen. Dat blijkt uit een analyse van Allestoringen.nl.

Daarna volgen Rabobank, ING en SNS Bank. Het kan gaan om technische problemen met internetbankieren, onderhoudswerkzaamheden, vertragingen met boekingen en ook de gevolgen van cyberaanvallen. Allestoringen.nl meet de storingen op basis van klachten van consumenten.

Allestoringen.nl kwam ook met cijfers tot en met 28 januari. Ook sinds begin dit jaar kent ABN van alle banken de meeste storingsuren: 54. Afgelopen weekeinde werden ABN en ING nog hard geraakt door een DDoS-aanval, gevolgd door Rabobank op maandag.