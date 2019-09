ABN AMRO keldert op Damrak

Het aandeel ABN AMRO ging donderdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs, vanwege een witwasonderzoek bij de bank. De Europese beursgraadmeters stonden in het groen. Beleggers verwerkten de hogere slotstanden op Wall Street en de uitlatingen van president Donald Trump over een mogelijke snelle handelsdeal met China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 576,14 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 822,64 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent.

ABN AMRO (min 9,3 procent) bungelde onderaan bij de hoofdfondsen. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar witwassen en financieren van terrorisme bij de bank. ABN AMRO wordt onder meer verweten dat het klanten niet voldoende heeft doorgelicht. De bank zegt zijn volledige medewerking toe aan het onderzoek. Het belang van de Nederlandse overheid in de bank is door de koersval honderden miljoenen minder waard. Informatieleverancier RELX was koploper met een winst van 1,6 procent.

In de MidKap steeg AMG 6,9 procent. De metalenspecialist heeft een langjarige overeenkomst gesloten met mijnbouwconcern Glencore voor de levering van ferrovanadium. Ferrovanadium wordt gebruikt voor bijvoorbeeld versterking van metalen en bescherming tegen corrosie.

In Londen ging Pearson 16 procent onderuit. Het Britse uitgeversconcern is voorzichtiger geworden over de winstverwachting dit jaar door zwakkere prestaties in de VS. Imperial Brands raakte 9,8 procent kwijt. De Britse tabaksfabrikant verlaagde zijn winstverwachting vanwege tegenvallende verkopen van vapingartikelen. Een mysterieuze longziekte die met vapen in verband wordt gebracht, zou de vraag naar dergelijke e-sigaretten doen afnemen.

Luchtvaartconcern IAG (min 1,9 procent) gaf een winstwaarschuwing, na de stakingsgolf bij zijn dochteronderneming British Airways. Ericsson daalde 1,1 procent in Stockholm. De Zweedse producent van netwerkapparatuur zet meer dan 1 miljard euro opzij in verband met een groot corruptieonderzoek in de VS.

De euro was 1,10944 dollar waard, tegen 1,0953 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 56,29 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 62,25 dollar per vat.