ABN AMRO: industrie gaat ook in 2020 minder produceren

De Nederlandse industrie zal dit jaar nog sterker krimpen dan in 2019. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport. Onderzoekers rekenen erop dat de industrie minder gaat produceren door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de problemen omtrent stikstof en PFAS.

De bank verwacht dat de industrie dit jaar 1,5 procent minder zal produceren, na een daling van 1 procent in 2019. Industriële bedrijven verwachten niet veel nieuwe orders binnen te halen en zullen ook merken dat de wereldwijde productie daalt. De onderzoekers zien ook redenen voor optimisme. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht deze maand een handelsdeal te tekenen met China. Als dat inderdaad gebeurt, zal de productie in de tweede helft van dit jaar voorzichtig aantrekken.

De metaalbewerking staat een moeilijk jaar te wachten. De bouw hapert door de stikstof- en PFAS-problematiek en die zal daardoor ook minder metaal nodig hebben. De transportmiddelenindustrie is ook grootafnemer van metaal en zal dit jaar veel last hebben van concurrentie uit China en de VS.

Bedrijven die zich bezighouden met basismetaal en transportmiddelen zullen volgens ABN AMRO het meest krimpen dit jaar, met 3 procent. Producenten van elektrische apparaten zullen juist met 5 procent groeien.