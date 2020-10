ABN AMRO iets positiever over woningmarkt

ABN AMRO is positiever over de woningmarkt. De bank verhoogde in een nieuwe raming zijn verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar. Daarbij zal in 2021 geen sprake meer zijn van een verwachte daling van de huizenprijzen, zoals de bank eerder wel voorzag.

Het economisch bureau van de bank wijst in de marktmonitor over de woningmarkt op de aanhoudend lage hypotheekrente en de positieve effecten van de steunmaatregelen. Evengoed zal in 2021 sprake zijn van een afzwakking, zeker als crisissteunprogramma’s eindigen en op de arbeidsmarkt sprake is van verslechtering.

Eerder dit jaar ging ABN AMRO nog uit van een prijsdaling van 2 procent in 2021. Die voorspelling is inmiddels bijgesteld naar 0 procent. De bank is eerste grote hypotheekverstrekker die niet meer uitgaat van een daling van de huizenprijzen in 2021. Onlangs pasten ook al de economen van Rabobank hun verwachting voor volgend jaar naar boven aan, van -2,9 naar -0,8 procent.

Econoom Philip Bokeloh van ABN AMRO zei eerder in De Telegraaf dat de stemming onder kopers positief blijft door het enorme tekort aan woningen, de aanhoudend grote vraag en de lage hypotheekrente. Ook lijkt de economische crisis door het coronavirus geen vat te hebben op de woningmarkt, terwijl het tegenovergestelde logisch zou zijn. „Maar in deze periode zijn meer zaken de logica ontstegen”, constateert Bokeloh. „Het aantal faillissementen daalt ook. Dat zou je niet verwachten in zo’n crisis. Uiteindelijk kunnen alle verwachtingen nu bij het grofvuil.”

Economen dachten in het voorjaar nog dat de coronacrisis grote gevolgen zou hebben voor de woningmarkt. „De economische consequenties van de lockdown en de beleidsreacties waren aanvankelijk niet goed te overzien”, blikt Bokeloh terug. „Ik kan mij niet inbeelden wat er was gebeurd als de 1,3 miljoen mensen die door de NOW-regeling hun baan behielden op straat waren beland.”

De gekte op de woningmarkt zou getemperd kunnen worden door een stijgende hypotheekrente en een ontslaggolf door de coronacrisis. Waar het laatste nog onzeker is, daar meent Bokeloh dat de hypotheekrente in 2021 nog „iets verder” omlaag kan als het rustig op de financiële markten blijft.