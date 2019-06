ABN AMRO: handelsoorlog drukt groeiramingen

ABN AMRO is minder positief over de economische groei in Nederland dan bij een eerdere raming. De verlaging van de verwachtingen heeft te maken met de verharding van de wereldwijde handelsoorlog.

ABN AMRO wijst erop dat niet alleen het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verder is verscherpt. President Donald Trump heeft nu ook maatregelen genomen tegen Mexico. Met name de mondiale automarkt schrok van die aankondiging van geleidelijk oplopende importheffingen.

De groei komt dit jaar naar verwachting uit op 1,3 procent in plaats van 1,4 procent. Volgend jaar valt de groei met 1,1 in plaats van 1,6 procent nog meer tegen. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde in zijn meest recente raming nog 1,5 procent groei voor dit jaar en 2020. Voor de eurozone gaan de rekenmeesters van ABM AMRO uit van 0,7 procent groei dit jaar, waar eerder op 0,9 procent werd gerekend. Voor 2020 gaat de verwachting van 1,3 procent naar 0,9 procent.