ABN AMRO grijpt in bij zakenbank

ABN AMRO grijpt in bij zijn zakenbank door het schrappen van circa 250 banen en andere besparingen. Daarmee wil de bank de winstgevendheid verhogen, zo meldde het financiële concern bij de presentatie van zijn cijfers over het tweede kwartaal. In de afgelopen periode viel de winst stevig terug.

ABN AMRO kondigde ruim een half jaar geleden al aan het onderdeel, goed voor bijna 2600 banen, tegen het licht te houden. De zakenbank, oftewel de Corporate & Institutional Bank (CIB), houdt zich onder meer bezig met het financieren van de scheepvaart en de energiesector en het begeleiden van overnames en beursgangen. ABN AMRO telde eind juni in totaal ruim 19.000 arbeidsplaatsen.

Op zich laat de zakenbank best aardige resultaten zien, maar het onderdeel levert naar de mening van topman Kees van Dijkhuizen toch te weinig rendement op. Om de winstgevendheid te verbeteren, wil de bank zich bij de zakenbank bijvoorbeeld minder richten op de sectoren waarvan de inkomsten uiterst wisselvallig zijn. Met de ingreep is een herstructureringsvoorziening gemoeid van ongeveer 50 miljoen euro.

ABN AMRO zag de baten afgelopen kwartaal terugvallen tot een kleine 2,3 miljard euro. Dat was 8 procent minder dan een jaar terug. Het operationeel resultaat zakte met 9 procent tot ruim 1 miljard euro. Onder de streep bleef met een nettowinst van 688 miljoen euro zo’n 28 procent minder over dan in het tweede kwartaal vorig jaar.

Van Dijkhuizen spreekt toch van een „solide” resultaat, mede dankzij de aanhoudend sterke Nederlandse economie. „De rentebaten bleven sterk, ondanks het ongunstige renteklimaat. De voorzieningen waren fors lager dan in het vorige kwartaal, maar nog steeds aanzienlijk omdat bepaalde sectoren onverminderd onder druk staan”, zo stipt hij aan. Belangrijk voor beleggers is ook dat de kapitaalbuffer flink aandikte.