ABN AMRO geeft kijkje in de boeken

ABN AMRO geeft woensdagochtend een kijkje in de boeken over het afgelopen kwartaal. Drie maanden terug zette het financiële concern nog een nettoverlies in de boeken en schrapte de bank honderden banen. Dit keer rekenen analisten in doorsnee weer op winst, al ligt die door coronacrisis naar verwachting wel een stuk lager dan een jaar terug.

Het concern greep in augustus nog hard in bij zijn zakenbank. ABN AMRO kondigde aan zich met zijn grootzakelijke tak terug te trekken uit activiteiten buiten Europa. In de reorganisatie die wordt uitgesmeerd over drie tot vier jaar verdwijnen ongeveer 800 banen, waarvan 150 in Nederland. Ook werd bekend dat ABN AMRO stopt met onlinedochter Moneyou.

Mogelijk laat ABN AMRO bij de publicatie van de nieuwe kwartaalcijfers ook al iets los over de nieuwe strategie van de bank, waar al een tijdje aan wordt gewerkt. Het concern praat daarover later deze maand zijn beleggers bij op een speciale beleggersdag. ABN AMRO kon onlangs al zeggen dat er „duidelijke keuzes” gemaakt gaan worden.