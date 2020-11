ABN AMRO gaat tot 15 procent van banen schrappen

ABN AMRO gaat de komende vier jaar tot 15 procent van de banen schrappen, oftewel zo’n 2700 arbeidsplaatsen. Dat doet de bank om kosten te besparen, wat tegen 2024 jaarlijks zo’n 700 miljoen euro moet schelen. Het merendeel van de banen zal pas na 2022 verdwijnen, liet ABN AMRO weten bij de bekendmaking van zijn strategie voor de komende jaren.

ABN AMRO denkt door natuurlijk verloop en omscholing van medewerkers het aantal gedwongen ontslagen beperkt te kunnen houden. Eind vorig jaar werkten er zo’n 18.000 mensen bij de bank, waarvan 14.800 in Nederland. Tot 2023 zet ABN AMRO ongeveer 150 miljoen euro apart voor de kosten van de reorganisatie.

De strategische investeringen komen rond de 300 miljoen euro uit. Daarbij wordt onder meer de verwerking van opdrachten verder gedigitaliseerd. Ook wil de bank zijn productenportefeuille aanzienlijk stroomlijnen.

De bank, waarvan een groot deel nog in handen is van de Nederlandse staat, wil volgens de nieuwe strategie een „persoonlijke bank” zijn die zich richt op Nederland en Noordwest-Europa. Daarbij wil ABN AMRO groeien in segmenten die winstgevend zijn. Zo mikt de bank in Nederland op groei op het gebied van bankiersdiensten voor vermogende particulieren en op middelgrote tot grote ondernemingen. De leidende posities op het gebied van hypotheken en bij bankiersdiensten voor het mkb moeten verder worden uitgebreid.

Elders in Noordwest-Europa mikt ABN AMRO op groot marktaandeel in bepaalde nichemarkten. Alles bij elkaar moet dat leiden tot een rendement op eigen vermogen van 8 procent in 2024. Het langetermijndoel van ABN AMRO blijft een rendement van 10 procent, maar daarvoor moet de rente wel iets gaan stijgen.

Verder verkoopt ABN AMRO zijn hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas en huurt daarvan een deel weer terug. Die transactie levert ABN een winst op. Het pand aan de Zuidas blijft wel het hoofdkantoor van de bank, maar een groot deel van het personeel zal op termijn terecht kunnen in een pand van de bank in Amsterdam Zuidoost. Dat wordt omgebouwd om zeer zuinig met energie om te gaan en moet ingericht worden op een situatie waarin personeel een deel van de tijd thuis werkt.

De strategische plannen zijn de eerste van ABN AMRO onder topman Robert Swaak. Die trad begin dit jaar aan.