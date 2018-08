„ABN AMRO gaat snijden in zakenbank”

ABN AMRO gaat snijden in zijn zakenbank. Dat schrijft De Telegraaf op basis van ingewijden. Volgens de krant zou binnen de bank zelfs gesproken worden over „een mogelijke halvering”. Een deel van de activiteiten overeind houden zou wel van strategisch belang zijn om grote Nederlandse klanten vast te houden.

De zakenbank, oftewel de Corporate & Institutional Bank (CIB), houdt zich onder meer bezig met het financieren van de scheepvaart en de energiesector en het begeleiden van overnames en beursgangen. Deze activiteiten, goed voor bijna 2600 banen, zouden relatief weinig opleveren. Een woordvoerder van het bedrijf wilde dinsdagochtend geen inhoudelijk commentaar geven.

ABN AMRO kondigde ruim een half jaar geleden al aan zijn zakenbank tegen het licht te houden. Daarbij zou worden bekeken of verschillende onderdelen van de zakenbank nog wel levensvatbaar zijn onder de nieuwe bankenregels van Basel IV. Woensdag presenteert de bank zijn halfjaarcijfers. Dan zal de bank ook bekendmaken wat er precies met de zakenbank gaat gebeuren.

Het financiële concern wil daarnaast af van een dure financieringsconstructie met Deutsche Bank. Volgens het Financieele Dagblad onderhandelen de banken momenteel over de voorwaarden waartegen een deal over twee vennootschappen, genaamd Simba en Pumbaa Finance, eerder dan gepland kan worden beëindigd. De zegsman van de bank bevestigt dat de vennootschappen niet meer nodig zijn, maar laat niets los over de voortgang van de gesprekken.

Simba en Pumbaa waren voor ABN AMRO vehikels om financiering op te halen. De vennootschappen leenden geld bij Deutsche Bank. Een deel daarvan weer uitgeleend aan ABN AMRO, de rest werd in Duitse staatsobligaties gestoken. ABN AMRO verwacht dat de afwikkeling geen negatieve effecten heeft op de resultaten. Met Goldman Sachs heeft ABN Amro een vergelijkbare deal. Die loopt aan het eind van dit jaar af.