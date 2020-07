ABN AMRO gaat slavernijverleden opnieuw onderzoeken

ABN AMRO laat een nieuw onderzoek doen naar het slavernijverleden van de bank. Dat doet het financiële concern in het kader van het wereldwijde debat over racisme en ongelijkheid. Rechtsvoorgangers van de Nederlandse bank zijn al sinds honderden jaren actief.

ABN AMRO liet in 2006 al verplicht een onderzoek doen naar mogelijke betrokkenheid bij de slavenhandel vanwege de aankoop van een Amerikaanse bank. Daaruit bleek onder meer dat er ooit slaven werden geaccepteerd als onderpand voor leningen. De bank wil nu opnieuw een onderzoek laten doen omdat er sindsdien fusies hebben plaatsgevonden, aankopen zijn gedaan en afsplitsingen zijn geweest.

De beslissing van ABN AMRO volgt op een wereldwijd losgebarsten discussie over racisme. Die laaide op na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd tijdens zijn aanhouding door de politie in het Amerikaanse Minneapolis, eind mei. Een aantal Britse bedrijven maakten excuses voor hun slavernijverleden, zoals verzekeringsmarkt Lloyd’s of London.