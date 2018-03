ABN AMRO gaat met Tikkie de grens over

ABN AMRO gaat met terugbetaalapp Tikkie de grens over. Consumenten met een Duitse betaalrekening kunnen vanaf maandag ook gebruikmaken van de app waarmee in Nederland al geld kan worden teruggevraagd aan vrienden en bekenden, via WhatsApp of sms.

De bank introduceerde Tikkie bijna twee jaar geleden. De app is door klanten van alle Nederlandse banken te gebruiken. Inmiddels maken volgens ABN AMRO meer dan 2 miljoen mensen er gebruik van.

De app wordt in Duitsland door ABN AMRO-dochter Moneyou op de markt gebracht en werkt bijna op dezelfde manier als in Nederland.