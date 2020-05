ABN AMRO en ING sterke stijgers maar AEX staat lager

De meeste Europese beurzen wonnen woensdag opnieuw terrein. De Amsterdamse AEX-index liep echter wederom uit de pas ondanks sterke koerswinsten van de Nederlandse banken. De heropening van de economieën in de verschillende landen bleef de stemming ondersteunen. Daarnaast werd uitgekeken naar het herstelplan van de Europese Commissie, dat later op de dag wordt onthuld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 530,68 punten. Dinsdag bleef de hoofdindex ook al achter bij de andere Europese hoofdgraadmeters. De MidKap klom 1,1 procent tot 723,41 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,7 procent.

Beleggers lieten zich vooralsnog niet van de wijs brengen door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde nog deze week met maatregelen tegen China te komen, naar aanleiding van de bemoeienissen van Peking met Hongkong.

Grootste dalers in de AEX waren techinvesteerder Prosus en maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway met verliezen tot 4,7 procent. Sterkste stijger was ABN AMRO met een winst van ruim 6 procent. Concurrent ING steeg 5,5 procent in navolging van de stevige koerswinsten in de Amerikaanse bankensector.

In de MidKap zette Air France-KLM de stijging voort met een plus van dik 5 procent. Het aandeel klom een dag eerder al ruim 10 procent door het geleidelijk opheffen van de reisbeperkingen in Europa. Ook de andere Europese luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties gingen opnieuw vooruit. Baggeraar Boskalis won 4 procent dankzij twee nieuwe contracten in Finland.

Fitnessketen Basic-Fit steeg 3,5 procent. De crisiscommissie van het kabinet zal woensdag besluiten of sportscholen en sauna’s eerder open kunnen dan nu is gepland. Het kabinet heeft eerder aangegeven dat sportscholen op 1 september weer open mogen, maar veel sportscholen vrezen voor hun voortbestaan als ze de hele zomer dicht moeten blijven.

In Parijs stegen de Franse autobouwers opnieuw na het reddingsplan van 8 miljard euro van de Franse overheid voor de sector. PSA, de eigenaar van Peugeot en Citroën, klom 8 procent. Concurrent Renault ontvouwde de nieuwe plannen om de samenwerking met Nissan en Mitsubishi te versterken en werd 17 procent meer waard.

De euro bleef ongewijzigd op 1,0979 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 34,05 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 35,68 dollar.