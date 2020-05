ABN AMRO duikt voor honderden miljoenen euro’s in het rood

ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal een nettoverlies van 395 miljoen euro geleden als gevolg van de coronacrisis, waar een jaar geleden nog bijna een half miljard euro winst werd gemaakt. Toch vindt de onlangs aangetreden topman Robert Swaak niet dat het financiële concern er heel slecht voorstaat. „De kern van de bank is gezond”, benadrukt hij in een toelichting. Swaak voorziet vooralsnog ook nog geen banenreductie.

Net als bij andere banken moest ABN AMRO erg veel geld opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden, onder meer voor kredieten die uitstaan in de olie- en gassector. De kredietvoorzieningen bedroegen in totaal 1,1 miljard euro. Volgens Swaak werd dit bedrag vooral gestuwd door twee uitzonderlijke klantdossiers, waar de bank zo’n half miljard euro aan kwijt was. Zo is een grote klant in de Verenigde Staten in de problemen door de onrust op de financiële markten. Ook speelde er volgens Swaak een mogelijk fraudegeval bij een klant. Hierover wilde hij niet in detail treden. Onlangs meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat ABN AMRO een claim ingediend zou hebben bij het Singaporese olieconcern Hin Leong Trading.

De baten van de bank liepen daarnaast terug, met 8 procent tot 1,9 miljard euro. Maar de rente-inkomsten bleven ondanks het ongunstige renteklimaat wel redelijk op peil. Het operationeel resultaat zakte met 17 procent tot 624 miljoen euro. Swaak vindt dat ABN AMRO hiermee toch nog een behoorlijk resultaat heeft neergezet, rekening houdend met de moeilijke marktomstandigheden.

Hoe lang de crisis gaat duren is volgens de topman nog lastig te zeggen. Voorlopig houdt ABN AMRO er rekening mee dat de kredietvoorzieningen in heel 2020 zullen uitkomen op 2,5 miljard euro. Verder geeft Swaak aan dat het Openbaar Ministerie (OM) nog altijd bezig is met zijn onderzoek naar mogelijke overtredingen wat betreft het tegengaan van witwassen. Mogelijk levert die kwestie ABN AMRO nog een flinke boete op, maar daar kan Swaak nu nog niets over zeggen.

De bestuursvoorzitter nam in april de leiding over van Kees van Dijkhuizen, die ruim drie jaar de leiding had. Een van Swaaks eerste opdrachten is om ABN AMRO na een roerige periode, waarin de bank onder meer verzeild raakte in een witwasonderzoek, tot rust te brengen. Daarna zal ook een nieuwe strategie moeten worden uitgestippeld. Daar is ABN AMRO inmiddels aan begonnen en daarover wordt na de zomer een update verwacht. Ook werkt de bank nog aan een eerder aangekondigde review van de grootzakelijke activiteiten.