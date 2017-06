ABN AMRO doet probleemleningen van de hand

ABN AMRO verkoopt circa 75 problematische vastgoedleningen met een gezamenlijke waarde van ruim 200 miljoen euro aan investeerder Cumberland. Die heeft op zijn beurt Attestor Capital aangewezen als beheerder van de leningen.

Het gaat om leningen die gemiddeld al ruim vier jaar onder behandeling zijn bij de afdeling bijzonder beheer van de bank. Het is ABN AMRO in overleg met de betreffende klanten echter niet gelukt om een werkbare oplossing te vinden.

Bij ongeveer een kwart van de leningen was er sprake van faillissement. Daarom is de keuze gemaakt om zelf niet verder te gaan met de afwikkeling ervan en ze te verkopen, zodat een andere partij het proces kan voortzetten. Door de verkoop van de leningen in één keer te doen, kan ABN AMRO het vrijgekomen kapitaal gebruiken voor het verstrekken van nieuwe leningen aan andere ondernemingen.