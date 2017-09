ABN AMRO daalt op lager Damrak

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak is vrijdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine verliezen. Beleggers verwerkten de nieuwe provocatie van Noord-Korea, dat opnieuw een raket afvuurde richting Japan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 0,3 procent in de min op 527,76 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 811,44 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten 0,1 procent, Londen daalde 0,4 procent.

In de AEX verloor ABN AMRO 1 procent. De Nederlandse staat heeft zijn belang in ABN AMRO zoals aangekondigd verkleind van 63 procent naar 56 procent. Bij elkaar zijn 65 miljoen certificaten van aandelen verkocht voor 23,50 euro per stuk.