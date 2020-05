ABN AMRO: Consumenten gaven vijfde minder uit tijdens lockdown

Consumenten hebben gedurende het hoogtepunt van de 'intelligente lockdown' bijna een vijfde minder uitgegeven dan een jaar eerder. Dat stelt ABN AMRO op basis van het betaalgedrag van Nederlanders. Voor heel 2020 verwacht de bank 7 procent minder uitgaven door particulieren als gevolg van de coronacrisis.

Onderzoekers van ABN AMRO keken naar het aantal pintransacties, onlinebetalingen en contante afrekeningen sinds de afkondiging van coronamaatregelen op 13 maart tot de eerste versoepelingen op 11 mei. Gemiddeld lagen de bestedingen toen 19 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Sluitingen van cafés, restaurants, theaters en bioscopen zorgden logischerwijs voor gekelderde uitgaven in die sectoren. Zo gaven consumenten nagenoeg niets meer uit aan een avondje vermaak, met een daling van 98 procent van de bestedingen op jaarbasis in de entertainmentsector. Aan reizen werd 80 procent minder uitgegeven en de horeca leed onder een daling van 72 procent van de uitgaven.

Doordat veel winkels de deuren sloten en er amper winkelend publiek was, daalden ook de uitgaven daar sterk. Vanaf half april ziet ABN AMRO echter dat winkeliers weer meer klanten over de vloer krijgen, met een toename van pintransacties in kledingzaken en winkels voor vrijetijdsspullen.

De eerste versoepeling van de coronamaatregelen op 11 mei zorgt vooral bij kappers voor een enorme toeloop. ABN AMRO mat op die maandag een verviervoudiging van de bestedingen ten opzichte van een gemiddelde maandag in 2019. Elders stegen de uitgaven minder spectaculair, aldus de onderzoekers.

ABN AMRO gaat ervan uit dat het herstel in de bestedingen langzaam zal zijn. Horecagelegenheden, theaters en bioscopen blijven immers nog tot 1 juni dicht, en sportscholen en grote evenementen zijn naar verwachting na 1 september pas weer toegestaan. Daar komt bovenop dat veel ondernemers in een 1,5 metereconomie minder klanten kunnen helpen. Ook zijn consumenten in snel tempo pessimistischer geworden over de economie, waardoor ze naar verwachting minder grote uitgaven doen aan luxezaken.