ABN AMRO boekt weer winst na moeilijke eerste coronamaanden

ABN AMRO kende in het derde kwartaal duidelijk een betere periode dan in het door de eerste coronalockdown geplaagde tweede kwartaal. Er werd weer winst geboekt en er hoefde veel minder geld opzij gezet te worden voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Toch blijft de bank erg voorzichtig met het oog op de toekomst.

Volgens topman Robert Swaak profiteerde bank vooral van de overheidssteun om bedrijven door de crisis te loodsen. Daardoor bleef het aantal faillissementen erg laag en merkte de bank ook minder betalingsproblemen bij klanten. Wat ook meehielp is dat ABN AMRO net als andere banken vanaf het begin van de crisis klanten bijstaat, bijvoorbeeld door ze uitstel voor bepaalde betalingen te geven.

Met dat laatste zal de bank voorlopig doorgaan. Swaak verwacht dat de effecten van de coronacrisis in het vierde kwartaal weer duidelijker merkbaar zullen zijn. Daarbij vindt hij het voorziene herstel voor de Nederlandse economie vooralsnog „mager”. Dat betekent volgens hem dat de coronacrisis volgend jaar nog niet voorbij is.

Onder de streep hield het financiële concern afgelopen periode 301 miljoen euro over. Dat is flink minder dan de 558 miljoen euro winst die in het derde kwartaal van vorig jaar in de boeken ging. Maar in het tweede kwartaal dit jaar werd nog 5 miljoen euro verlies gedraaid. Analisten hadden in doorsnee niet verwacht dat de bank al zo’n sterke winst zou kunnen laten zien.

ABN AMRO stopte dit keer 270 miljoen euro in de stroppenpot. In april, mei en juni ging het nog om 703 miljoen euro. Vanwege de ontwikkelingen heeft ABN AMRO zijn verwachtingen voor de kredietverliezen in heel dit jaar weer wat bijgesteld. De bank denkt in 2020 nu minder dan de eerder voorziene 3 miljard euro aan voorzieningen te treffen. Deze zullen eerder in de buurt komen van de 2,5 miljard euro, zo is de prognose nu.

Het concern liet in zijn kwartaalbericht nog niets los over de nieuwe strategie van de bank, waar al een tijdje aan wordt gewerkt. ABN AMRO praat daarover later deze maand zijn beleggers bij op een speciale beleggersdag. Het concern greep in augustus nog hard in bij zijn zakenbank. ABN AMRO kondigde aan zich met zijn grootzakelijke tak terug te trekken uit activiteiten buiten Europa. In de reorganisatie die wordt uitgesmeerd over drie tot vier jaar verdwijnen ongeveer 800 banen, waarvan 150 in Nederland. Ook werd toen bekend dat ABN AMRO gaat stoppen met onlinedochter Moneyou.

Intussen is het Openbaar Ministerie (OM) nog altijd bezig met haar onderzoek naar mogelijke overtredingen wat betreft het tegengaan van witwassen. Volgens Swaak kan hij over het lopende onderzoek geen uitspraken doen. Mogelijk levert die kwestie ABN AMRO nog een flinke boete op, maar daarvoor heeft de bank nog geen voorziening opgenomen.