„ABN AMRO bezig met bankvergunning in VS”

ABN AMRO is achter de schermen hard bezig met voorbereidingen voor de aanvraag van een bankvergunning in de Verenigde Staten. De bank biedt al langer financiële diensten aan in de VS, maar mag zonder bankvergunning onder meer geen tegoeden van consumenten beheren.

ABN AMRO, dat al vijfhonderd mensen in dienst heeft in New York, wil door een zelfstandige bank in de VS op te zetten meer en makkelijkere toegang krijgen tot dollars, zo meldt zakenkrant Financial Times op basis van betrokkenen. ABN AMRO is nu in de VS actief als tussenpersoon bij handelsovereenkomsten, financier van energieprojecten en van grondstoffen.

De afgelopen jaren hebben veel andere Europese banken, zoals Deutsche Bank en Credit Suisse, zich deels teruggetrokken uit de VS. De winsten in de VS vielen tegen en de Amerikaanse regelgeving wordt als indringend gezien. ABN wilde tegenover de Financial Times niet reageren.