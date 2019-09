ABN AMRO afgestraft op hogere beurs

Het aandeel ABN AMRO werd donderdag hard afgestraft op de Amsterdamse beurs, vanwege een witwasonderzoek bij de bank. De Europese beurzen wonnen terrein. De uitlatingen van president Donald Trump over een mogelijke snelle handelsdeal met China zorgden voor optimisme bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent in de plus op 578,95 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 825,78 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 1,2 procent bij.

ABN AMRO (min 9,1 procent) bungelde onderaan de hoofdindex. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar witwassen en financieren van terrorisme bij de bank. ABN AMRO wordt onder meer verweten dat het klanten niet voldoende heeft doorgelicht. De bank zegt zijn volledige medewerking toe aan het onderzoek. Het belang van de Nederlandse overheid in de bank is door de koersval honderden miljoenen minder waard.

Koploper bij de hoofdfondsen was chemicaliƫndistributeur IMCD met een winst van ruim 2 procent. In de MidKap stond AMG (plus 5,9 procent) bovenaan. De metalenspecialist heeft een langjarige overeenkomst gesloten met mijnbouwconcern Glencore voor de levering van ferrovanadium, dat wordt gebruikt voor versterking van metalen en bescherming tegen corrosie.

In Londen kelderde Pearson bijna 19 procent. Het Britse uitgeversconcern is voorzichtiger geworden over de winstverwachting dit jaar door zwakkere prestaties in de VS. Imperial Brands raakte 10 procent kwijt. De Britse tabaksfabrikant verlaagde zijn winstverwachting vanwege tegenvallende verkopen van vapingartikelen. Een aantal sterfgevallen die met vapen in verband worden gebracht, zou de vraag naar dergelijke e-sigaretten doen afnemen.

Luchtvaartconcern IAG (min 2,4 procent) gaf een winstalarm, na de stakingsgolf bij zijn dochteronderneming British Airways. In Brussel won het Belgische supermarktconcern Colruyt 6,5 procent na een verhoging van de winstverwachting.

De euro was 1,0930 dollar waard, tegen 1,0953 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 56,74 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 62,63 dollar per vat.