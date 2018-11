Abercrombie straalt op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht lager aan de handelsdag begonnen. Modeketen Abercrombie & Fitch stond volop in de schijnwerpers na een positief kwartaalbericht. Kledingwinkelketen Express stelde echter zwaar teleur.

Kort na de openingsbel noteerde de Dow-Jonesindex 0,2 procent lager op 25.317 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 2733 punten. Schermenbeurs Nasdaq verloor eveneens 0,4 procent tot 7263 punten.

Abercrombie schoot ruim 23 procent omhoog. De onderneming presenteerde bij zijn kwartaalcijfers een prognose voor de verkoop in de feestdagenperiode die positiever was dan kenners hadden verwacht. Express kelderde dan weer ruim 20 procent, op teleurstellende vooruitzichten. Ook budgetwinkelketen Dollar Tree kwam met cijfers, het aandeel werd 3 procent hoger gezet.

Beleggers kauwen ook nog na op woorden van Fed-baas Jerome Powell. Hij liet zich woensdag ontvallen dat de belangrijkste rentetarieven „net onder” het neutrale niveau zitten. Dit zorgde op Wall Street voor de speculatie dat de Federal Reserve eerder dan verwacht een pauze inlast bij het verhogen van de rente.