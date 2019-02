AB Inbev vangt bot in taptwist met Heineken

Anheuscher-Busch Inbev heeft grotendeels bot gevangen bij de rechtbank in Den Haag. Het bierconcern eiste in een kort geding inzage in gegevens van Heineken, om te bewijzen dat zijn concurrent inbreuk maakt op bepaalde patenten. De rechter oordeelde evenwel dat Heineken het grootste deel van de opgevraagde informatie geheim mag houden.

Het kort geding is een van de vele hoofdstukken in een langer patentgeschil tussen de twee biergiganten. Ze beschuldigen elkaar ervan bepaalde Amerikaanse patenten op hun nieuwe thuistapsystemen te schenden. Insteek van de twist is het weren van elkaars producten van de Amerikaanse markt.

Veel van de opgeëiste documenten waarmee AB Inbev zijn zaak wil ondersteunen, bevatten volgens de rechter bedrijfsgeheimen. Openbaarmaking daarvan zou een te ingrijpende maatregel zijn voor Heineken, te meer omdat het allerminst zeker is dat de patentclaims van AB Inbev terecht zijn. Heineken moet van de rechter wel enkele exemplaren van zijn zogeheten bag-in-containers overhandigen aan AB Inbev.