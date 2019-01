„AB InBev overweegt beursgang Aziatische tak”

Bierreus AB InBev overweegt volgens ingewijden een beursgang van zijn Aziatische divisie. ’s Werelds grootste brouwer zoekt naar manieren om geld op te halen na recente overnames. Die zadelden het bedrijf op met een aanzienlijke schuldenlast.

Volgens de bronnen heeft de brouwer gesprekken gevoerd met potentiële adviseurs over de mogelijkheid van een beursnotering in Azië. Een deal, in welke vorm dan ook, zou het bedrijf miljarden op kunnen leveren. AB InBev heeft naar verluidt nog geen keuze gemaakt op welke markt het een notering wil, al lijkt de voorkeur uit te gaan naar de beurs van Hongkong. Azië was in het derde kwartaal van vorig jaar goed voor 17 procent van de totale verkopen van AB InBev.

De brouwer nam in 2016 branchegenoot SABMiller over voor meer dan 100 miljard dollar. Om die overname te doen stak het bedrijf zich diep in de schulden. Het bericht over de mogelijke beursgang zorgde voor een opleving van het aandeel AB InBev in Brussel met ruim 7 procent. Het aandeel beleefde zijn grootste koerssprong sinds 2015.