AB InBev en Swinckels nemen steunmaatregelen voor café’s

Bierbrouwers AB InBev en Swinckels schieten hun horecaklanten te hulp met extra steunpakketten. Koninklijke Horeca Nederland is blij met de tegemoetkomingen maar laat tegelijkertijd weten dat veel horeca-ondernemers ook kwijtscheldingen nodig hebben om de crisis te overleven.

AB InBev, waar onder meer de biermerken Jupiler en Hertog Jan onder vallen, heeft aangekondigd dat afnemers onder meer uitstel krijgen van huurbetalingen voor de maand april. Ook gaat de biergigant kosteloos fustbier en tankbier retour nemen van kroegen. AB InBev kondigde vorige week al aan dat het maatwerk wil bieden aan individuele kroegbazen.

Swinckels, waar biermerk Bavaria onder valt, heeft de betalingstermijnen opgeschort. Kroegeigenaren krijgen dertig dagen langer de tijd om hun rekeningen te betalen. Swinckels laat via een woordvoerder weten ook individueel met afnemers in gesprek te gaan over maatwerk. Daarbij wordt ook gekeken hoe om te gaan met restpartijen fust- en tankbier. Het Brabantse familiebedrijf laat weten dat er voorlopig nog volop wordt doorgebrouwen, „ondanks de uitdagingen”.

Ook brouwers Heineken en Grolsch zegden vorige week steun toe aan hun afnemers in de horeca. Grolsch maakte vorige week bekend dat het horecaondernemers 60 dagen respijt geeft met de huurafdracht en het terugbetalen van leningen. Voor bestellingen die tot en met 16 maart zijn gedaan krijgen kroegeigenaren 30 dagen langer de tijd om deze te betalen.

Heineken, waar ook de merken Amstel en Brand onder vallen, neemt dezelfde maatregelen, zoals het verlengen van betalingstermijnen van openstaande facturen, het opschorten van rentebetalingen of het verrekenen van de reeds opgebouwde bonus. Ook brengt Heineken geen kosten in rekening voor verhuur van materialen voor evenementen die op het laatste moment zijn afgeblazen.

Dirk Beljaarts, algemeen directeur van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland, laat weten dat hij blij is met de steunmaatregelen van brouwers. „Voor veel van onze leden geldt echter dat uitstel van betaling uitstel van executie is. Als de sluitingen voortduren zijn er ook kwijtscheldingen nodig.”

Volgens Beljaarts zetten brouwers hun beste beentje voor. Zo verwijst hij naar de Valkenburgse brouwerij Leeuw, die de huren voor de hele sluitingsperiode al bij voorbaat heeft kwijtgescholden. „Wij zien nu vaker dat leden in de problemen komen met particuliere verhuurders en vastgoedbedrijven. Ook op hen willen wij graag een beroep doen om solidair te zijn met onze leden.”