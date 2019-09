Aarzeling over invoering verplicht vrouwenquotum voor bedrijven

Dat werkgevers en werknemers een verplicht quotum voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven steunen, weegt voor het kabinet zwaar. Minister Van Engelshoven (Emancipatie) gaat nu op zoek naar „politiek draagvlak”, zei ze vrijdag.

Ze wil nog niet beloven dat het quotum er inderdaad komt, omdat dat een „vergaande stap” is die maatschappelijk en politiek draagvlak vergt. Over dat laatste „gaan we in het kabinet praten.” Ze wil daar niet op vooruitlopen. „Als je iets wilt bereiken, moet je heel zorgvuldig omgaan met het creëren van draagvlak.”

In de Tweede Kamer is tot dusver te weinig steun voor een quotum, maar veel partijen laten weten dat ze het rapport van de SER wel gaan bestuderen. D66, GroenLinks en de PvdA zijn voorstander. Het kabinet beslist dit najaar of ze bedrijven inderdaad gaat dwingen meer vrouwen te benoemen. Nu moeten grote bedrijven er al wel naar streven dat 30 procent van hun bestuurders en commissarissen vrouw is, maar staat op in gebreke blijven geen sanctie.

De werkgevers en werknemers, die zich in de Sociaal-Economische Raad (SER) over emancipatie in de bestuurskamers van het bedrijfsleven hebben gebogen, zijn „heel duidelijk”, zegt Van Engelshoven. „De vrijblijvendheid moet eraf.” Ze tilt zwaar aan het advies, omdat voor het eerst ook werkgevers een minimumaantal vrouwen in raden van commissarissen bepleiten. De SER betrekt de raden van bestuur niet bij het quotum.

Gevaarlijk

Directeur Gerard van Vliet van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) vindt een verplichting om meer vrouwen naar topposities te laten doorstromen „ontzettend gevaarlijk.” Vrouwen die automatisch in topposities terechtkomen, kunnen niet altijd op draagvlak rekenen en dat ondermijnt hun positie, is zijn redenering.

NCD noemt de focus op de sekse van topbestuurders een verkeerde insteek. De kwaliteit van bestuurders moet altijd de doorslaggevende factor zijn, aldus Van Vliet. Het is volgens hem beter als de maatschappij eerst de juiste omgeving creëert waardoor vrouwen kunnen „floreren.”