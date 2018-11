Aardgas haalt kolen in als energiebron

Aardgas is in 2030 na olie de belangrijkste brandstof in plaats van kolen. Dat heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorspeld in de World Energy Outlook 2018. Volgens dat zelfde rapport stijgt de vraag naar energie tussen nu en 2040 met meer dan een kwart, mits de wereld efficiënter met energie omgaat. Als dat niet het geval is, stijgt de vraag nog veel harder.

De vraag naar kolen daalt vanwege het vervuilende karakter van deze brandstof. Ook wint LNG (Liquefied Natural Gas in populariteit. De vraag naar aardgas neemt volgens het agentschap jaarlijks met 1,6 procent toe. In 2040 zou het gebruik van aardgas 45 procent hoger zijn dan nu.