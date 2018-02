Aardbeienplanten in kas ontdaan van herfstblad

Terwijl het bij veel glastuinders al volop lente is, komt aardbeienteler Royal Berry in het kassengebied Next Garden (voorheen Bergerden) bij Bemmel nog niet verder dan een herfstachtige aanblik. De aardbeienplanten van vorig jaar krijgen deze week een fikse snoeibeurt van de Poolse werknemers.

Op twee locaties van 11 en 6,6 ha. worden achtereenvolgens 1,1 miljoen en 600.000 plantjes deze week met een handschaartje ontdaan van het herfstblad.

De planten hebben tot 1 januari nog vrucht gedragen en hebben tot vorige week in een koude kas winterrust gehad. Nu de boel flink wordt opgestookt en extra belicht met halogeenlampen, krijgen ze over vijf weken de eerste bloesem. Het oude blad wordt verwijderd zodat de plant alle energie gebruikt voor de vrucht en het jonge blad. Bovendien bevat het oude blad schimmels en is de aanwezigheid van bruine bladeren niet praktisch bij de nieuwe oogst.