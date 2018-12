Aanvullend pensioen valt veelal lager uit

De pensioenen vallen komend jaar voor veel mensen lager uit. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Pas bij een aanvullend pensioen van boven de 1800 euro per maand houden gepensioneerden meer over. Dat komt door de lagere belastingtarieven in de tweede en derde schijf.

Dat kleinere pensioenen afnemen wordt veroorzaakt door een hoger tarief in de laagste belastingschijf. Ook een hogere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet speelt mee.

De verschillen bedragen enkele euro’s per maand. Een aanvullend pensioen van 500 euro per maand wordt 0,75 euro lager. Bedraagt het aanvullend pensioen 1000 euro, dan schieten gepensioneerden er 1,50 per maand bij in en bij een pensioen van 1500 euro scheelt het 2,25 euro per maand.

Bij hogere pensioenen houden gepensioneerden aanzienlijk meer over. Een pensioen van 2000 euro levert maandelijks 6,33 euro meer op, een pensioen van 2500 euro is 19,84 euro per maand meer waard.

Overigens stijgt de AOW volgend jaar met enkele tientjes. Ook gaat de heffingskorting voor ouderen omhoog.