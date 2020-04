Aanvragen blijven binnenstromen bij corona-noodloket

De aanvragen blijven in hoog tempo binnenstromen bij het noodloket waar ondernemers kunnen aankloppen als zij direct worden geraakt door de coronamaatregelen van het kabinet. Donderdag kwamen opnieuw meer dan 10.000 meldingen binnen.

Dat meldt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De dienst meldde woensdag ook al meer dan 10.000 aanmeldingen. Daarmee komt het totale aantal in de eerste vijf dagen dat het loket open was op een kleine 40.000.

De RVO hoopt ondernemers snel uitsluitsel te kunnen bieden. Als zij alles juist hebben ingevuld, horen zij binnen twee weken of zij in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro om de meest acute nood te verlichten. Het is de bedoeling dat zij daarna binnen een week het geld binnen hebben.

De regeling was aanvankelijk bedoeld voor ruim honderdduizend ondernemers die gedwongen de deuren hebben moeten sluiten, zoals eet- en drinkgelegenheden en sportscholen. Later kwamen daar nog enkele tienduizenden bedrijven in de detailhandel en de schoonheids- en verzorgingsbranche bij.

Het kabinet heeft in eerste instantie een half miljard euro opzij gezet voor de regeling. Maar het is bereid meer geld uit te trekken als dat nodig is. Het loket blijft in ieder geval tot en met 26 juni geopend. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft ondernemers opgeroepen zich niet allemaal tegelijk te melden, om overbelasting te voorkomen.