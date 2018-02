Aanvraag voor beursgang Dropbox

Online-opslagdienst Dropbox heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in New York. Dropbox wil een notering aan de technologiebeurs Nasdaq onder het beurssymbool DBX en is van plan tot 500 miljoen dollar (406 miljoen euro) op te halen met de verkoop van aandelen.

Er werd al langer gespeculeerd dat Dropbox de stap naar de aandelenmarkt zou zetten. De beursgang wordt begeleid door onder meer Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Deutsche Bank. De waardering van Dropbox lag bij een financieringsronde in 2014 op 10 miljard dollar.

Dropbox maakte ook cijfers over 2017 bekend. De omzet bedroeg 1,1 miljard dollar en er werd een nettoverlies geleden van 112 miljoen dollar. Het bedrijf biedt opslagdiensten via de cloud en heeft miljoenen gebruikers, waaronder veel bedrijven.