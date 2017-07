Aantrekken bouw goed nieuws voor Renewi

De Brits-Nederlandse afvalverwerker Renewi, ontstaan uit de recente fusie tussen Shanks en Van Gansewinkel, heeft naar eigen zeggen een sterk kwartaal achter de rug. Het concern profiteerde onder meer van de aantrekkende bouwmarkt in Nederland en het bredere economische herstel in de Benelux, zo meldde het bedrijf donderdag in een handelsupdate.

De fusie levert sneller dan verwacht financiële voordelen op voor Renewi. Deze heeft het bedrijf tot nu toe 7 miljoen euro aan synergievoordelen opgeleverd. Daarmee ligt Renewi voor op het plan om voor het einde van het jaar 12 miljoen euro aan voordelen te behalen.

Verder spinde Renewi garen bij de hogere prijzen voor recycling, terwijl het ook baat had bij de toegenomen marktvolumes. Ook de dienstverlening aan de „uitdagende” olie- en gasmarkt, was volgens Renewi sterk, net als de dienstverlening aan gemeenten. Laatstgenoemde is goed voor 14 procent van de inkomsten van het concern.