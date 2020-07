‘Aantal woningbezichtigingen naar nieuw record in coronakwartaal’

Het aantal bezichtigingen per woning is vorig kwartaal, ondanks de coronacrisis, naar een nieuw record gestegen. Dat meldt Makelaarsland op basis van duizenden bezichtigingen en biedingen. De makelaarsorganisatie is naar eigen zeggen verbaasd dat de woningmarkt zich zo ontwikkelt. „Onze makelaars geven aan dat veel huizenkopers juist nu een koopwoning willen bemachtigen. Er is behoefte aan een goede, ruimere stek in deze tijd”, aldus directeur Jeroen Stoop van Makelaarsland.

Huizenjagers vroegen gemiddeld achttien bezichtigingen aan voor woningen die uiteindelijk in het tweede kwartaal verkocht zijn. Dat is een stuk hoger dan in dezelfde periode in de voorgaande jaren. Zo’n vijfde van de woningen kreeg zelfs 25 of meer aanvragen. Daarbij zakte het aandeel huizen met het laagste aantal bezichtigingen, namelijk vijf of minder, tot 16 procent. Dat was nog bijna een kwart een jaar eerder.

Ook aanhoudende biedingen boven de vraagprijs zijn mogelijk een teken dat de vraag naar woningen tijdens de crisis hoog blijft. Volgens Makelaarsland was dat meer regel dan uitzondering vorig kwartaal. Bijna twee derde van de verkochte woningen in de periode werd van de hand gedaan voor meer dan de vraagprijs.

Verder valt het de makelaars op dat de interesse in de periode naar met name nieuwere woningen steeg. Daarbij hield de vraag naar starterswoningen aan. Met gemiddeld 22 bezichtigingsaanvragen per woning, is het de laagste prijsklasse van 150.000 euro, die het wint van de rest, laten de cijfers van de makelaars zien.