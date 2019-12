Aantal winkels in tien jaar tijd met elf procent gedaald

Het aantal winkels in Nederland is de afgelopen tien jaar met 11 procent afgenomen. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Begin dit jaar telde Nederland bijna 86.000 fysieke winkelvestigingen. In 2010 waren dat er nog ruim 97.000. Vooral non-foodwinkels verdwenen. Van de 78.000 vestigingen in 2010 waren er begin dit jaar nog 67.000 over; dat is een daling van 15 procent.

Er verdwenen vooral winkels waar cd’s, dvd’s, fototoestellen en baby- en kinderkleding worden verkocht. Deze producten blijken steeds vaker online aangeschaft te worden.

Het aantal tuincentra steeg, terwijl het aantal bloemenzaken afnam. Ook supermarkten, warenhuizen, winkels in woninginrichtingen en gespecialiseerde zaken in communicatieapparatuur namen in getal toe. Het aantal voedingsspeciaalzaken, zoals bakkers, slagers en groenteboeren, bleef min of meer gelijk aan 2010.

Zeeuws-Vlaanderen

Niet alleen zijn er in 2019 minder winkels dan in 2010, de Nederlandse bevolking is in deze periode met ruim 700.000 personen gegroeid. De winkeldichtheid, het aantal winkels per duizend inwoners, is dan ook afgenomen van zes in 2010 naar vijf winkels per duizend inwoners in 2019.

Zeeuws-Vlaanderen heeft de hoogste winkeldichtheid met bijna zeven winkels per duizend inwoners. In Flevoland is de winkeldichtheid het laagst, met nog geen vier winkels per duizend inwoners.

Online

De afname van het aantal fysieke winkels valt samen met een verdere groei van het online winkelen. Afgelopen jaar kocht 79 procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder iets via internet. In 2012 was dat nog 64 procent.

Het aantal webwinkels verdrievoudigde in de periode 2010--2019 tot 40.000. Bedrijven hebben steeds vaker een webshop en behalen steeds meer omzet uit de online verkoop. Ook de groothandel en industrie verkopen via internet hun producten steeds vaker direct aan de consument.

