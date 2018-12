„Aantal werknemers zonder pensioen hoger dan gedacht”

Circa 856.000 mensen die in loondienst zijn, ofwel zo'n 13 procent, bouwen geen pensioen op. Van hen heeft 40 procent een vast contract, de rest een tijdelijke of flexibele aanstelling. Eerdere tellingen lieten zien dat 4 procent van de werknemers geen pensioen heeft. Dat schrijft Trouw op basis van een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitvoerde voor het ministerie van Sociale Zaken.

Het verschil komt doordat het CBS nu een nauwkeuriger methode hanteerde. Het CBS heeft nu ook werknemers meegenomen van wie het jaarloon lager is dan het wettelijk minimumloon. Van hen hebben 147.000 geen pensioenregeling bij hun werkgever. Ook is gekeken naar meer bedrijfstakken, waaronder uitzendbureaus. Een derde van de uitzendkrachten bouwt geen pensioen op.

Opvallend is ook dat 77 procent van de zelfstandigen wél voor een pensioen spaart of dat heeft opgebouwd. Hoogleraar pensioenrecht Mark Heemskerk zegt in Trouw: ,,De situatie van zzp'ers lijkt nu mee te vallen, terwijl het bij de werknemers juist tegenvalt".