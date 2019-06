Aantal vrouwelijke beveiligers neemt toe

Het aantal vrouwelijke medewerkers bij beveiligingsbedrijven in Nederland zit in de lift. In 2015 was een op de vijf medewerkers in de branche een vrouw, vorig jaar was dat gestegen naar een op de vier, zo meldt koepelorganisatie Nederlandse Veiligheidsbranche.

Het totaal aantal medewerkers groeide met 0,5 procent tot bijna 28.000. Van hen werkte 90 procent voor een bedrijf dat is aangesloten bij Nederlandse Veiligheidsbranche.

Een punt van zorg blijft volgens de branchevereniging wel de toenemende vergrijzing in de sector. Het aantal medewerkers boven de 45 jaar steeg verder van 43 procent in 2015 naar 46 procent vorig jaar.

De beveiligingsbedrijven zagen hun omzet vorig jaar met 1,3 procent stijgen en verwachten dat hun opbrengsten dit jaar verder aandikken. De omzetstijging komt dit jaar naar verwachting op 3 procent uit. Vooral de kleine en middelgrote bedrijven deden het in 2018 goed, maar ook de grotere spelers zagen hun omzet stijgen.