‘Aantal startende ondernemers voor coronacrisis stabiel’

Het aantal startende ondernemers was in het eerste kwartaal, toen de coronacrisis nog relatief weinig economische schade aanrichtte, stabiel ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde de Kamer van Koophandel (KVK) op basis van de jongste cijfers. Het plaatje zal in het tweede kwartaal veranderen, verwacht de organisatie.

In totaal registreerden 52.353 ondernemers in het eerste kwartaal hun nieuwe bedrijf bij de KVK. Dat is zo’n 350 minder dan een jaar geleden. Die cijfers beslaan zowel het aantal mensen dat voltijd aan zijn onderneming werkt als het aantal ondernemers dat minder dan 15 uur per week in zijn bedrijf steekt. In totaal telde Nederland op 1 april ruim 1 miljoen zzp’ers die voltijd werken en een dikke 287.000 deeltijd-ondernemers.

Ook bij het aantal stoppende ondernemers is er nog weinig te merken van de coronacrisis. Volgens de KvK waren er in het eerste kwartaal 35.618 ‘echte’ stoppers, oftewel ondernemers die zelf het initiatief namen om hun bedrijf te beëindigen. Dat aantal is slechts een fractie hoger dan het aantal stoppers in dezelfde periode in 2019, aldus de organisatie.

Wel werden er wat meer faillissementen uitgesproken. Het aantal bankroete ondernemingen steeg naar 769 van 744 een jaar terug. Dat betekende een toename van 3 procent, wat geen opvallende uitschieter was in historisch perspectief.