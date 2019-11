‘Aantal Nederlandse miljardairs naar record’

Nederland telt een recordaantal van 37 miljardairs. Volgens zakenblad Quote is de ‘negennullenclub’ in een jaar met zes leden toegenomen. Veel superrijken hebben hun vermogen flink zien oplopen.

Bovenaan de Quote 500, de jaarlijkse lijst met superrijken, staat nog altijd Charlene de Carvalho-Heineken. De dochter van de overleden bierbrouwer Freddy Heineken heeft haar vermogen met bijna 11 procent zien groeien tot 14,2 miljard euro.

Andere opvallende stijgers zijn Takeaway-baas Jitse Groen en Steven Schuurman, oprichter van softwarebedrijf Elastic. Die laatste werd met een geschat vermogen van 1,1 miljard euro meer dan 300 procent rijker. De hoogste nieuwe binnenkomer (19) is topman Remon Vos van projectontwikkelaar CTP Invest. Quote raamt zijn vermogen op 1,5 miljard euro. Het blad had hem eerder nog niet op de radar omdat Vos zijn fortuin in Tsjechië heeft vergaard.

Randstad-oprichter Frits Goldschmeding staat met 4,4 miljard euro wederom op plek 2. De 3e plaats wordt gedeeld door Gérita en Inge Wessels. De dochters van de in 2017 overleden zakenman Dik Wessels hebben samen 3,6 miljard euro. Vorig jaar was Ralph Sonnenberg, topman van raambekleder Hunter Douglas, nog nummer 3, maar hij is met een vermogen van 2,6 miljard euro naar plek 5 gezakt.

De rijkste BN’er is volgens Quote nog altijd John de Mol, goed voor 2,7 miljard euro. Daarmee staat de mediamagnaat opnieuw op plek 4. HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn scoort plek 10 met 2 miljard euro, Joop van den Ende staat met 1,6 miljard euro op 17 en prinses Mabel met 290 miljoen euro op plek 140.

Samen waren de 500 rijkste Nederlanders goed voor bijna 180 miljard euro, ruim 10 procent meer dan vorig jaar. Om op de lijst te komen was dit jaar 88 miljoen euro nodig, 8 miljoen euro meer dan de hekkensluiter in 2018 aan vermogen had.

Volgens Quote groeide het kapitaal van de vijftig rijkste families minder hard. Een plus van ruim 5 procent tot 61,3 miljard euro zou erop wijzen dat zij minder risico nemen en vooral kiezen voor instandhouding van het familiekapitaal.

De rijkste familie van Nederland is opnieuw de familie Brenninkmeijer van kledingketen C&A, met zo’n 22,5 miljard euro. Het vermogen van de familie Van Oranje-Nassau (nummer 12) is volgens Quote 1 miljard euro.