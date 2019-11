Aantal mensen in bijstand blijft dalen

Het aantal mensen dat in Nederland een bijstandsuitkering ontvangt, is in het derde kwartaal opnieuw gedaald. In totaal zaten eind september 416.000 mensen in de bijstand, 20.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal daalt al sinds het laatste kwart van 2017.

Onder mensen tot de leeftijd van 27 jaar was de afname met 12 procent het sterkst. In de groep van 27 tot 45 jaar oud waren er 14.000 minder mensen met een bijstandsuitkering, wat gelijkstaat aan een daling van 9 procent. Bij mensen ouder dan 45 jaar was de afname het kleinst, mede door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Daardoor stromen ouderen minder snel uit de bijstand.

Het aantal mensen in de bijstand slonk zowel bij geboren en getogen Nederlanders als bij mensen van wie de wortels elders liggen. Het is het zevende kwartaal op rij dat het aantal bijstandsontvangers afneemt ongeacht de achtergrond.