Aantal hypotheekaanvragen gedaald

Het aantal hypotheekaanvragen voor woningen is in het eerste kwartaal van 2019 met 3,3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Wel is er sprake van wat herstel ten opzichte van de maanden november en december, zo meldt hypotheekregistratienetwerk HDN.

Volgens HDN heeft de daling te maken met de steeds beperktere mogelijkheden voor starters om een woning te kopen. Woningen in de prijsklasse voor starters zijn het hardst in prijs gestegen. Bovendien zijn de regels voor leningen strenger geworden en is het in sommige regio’s lastig om überhaupt een geschikte woning te vinden.

De verruiming van de NHG-norm bood een beetje tegenwicht. Woningen die worden gekocht met Nationale Hypotheek Garantie beschermen hypotheekverstrekkers tegen wanbetaling waardoor kopers met NHG makkelijker geld kunnen lenen.

Daarnaast komen senioren wat meer in beweging op de woningenmarkt, zo stelt HDN vast. „Deze groep van doorstromers is namelijk gestegen in tegenstelling tot de totale markt voor doorstromers, die daalt.”