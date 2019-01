„Aantal fastfoodrestaurants in de lift”

Het aantal fastfoodrestaurants in Nederland zit in de lift. Volgens onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners zijn grote ketens als McDonald’s, KFC en Burger King daarbij heer en meester. Alleen in Drenthe en Zeeland is het fastfoodrestaurant minder sterk vertegenwoordigd.

De afgelopen vijf jaar zijn er per saldo 58 restaurants bijgekomen, waardoor het landelijk totaal op 422 staat. Vooral in de grote steden, langs snelwegen en in outlet centers groeide het aanbod fors.

In Noord-Holland zijn er mede dankzij Amsterdam relatief de meeste fastfoodrestaurants te vinden. Dat het aantal in Drenthe en Zeeland achterblijft komt volgens de onderzoekers doordat hier relatief weinig snelwegen zijn en minder mensen wonen, met weinig grote steden.

In Nederland behoort bijna 85 procent van de fastfoodrestaurants tot de grote drie, McDonald’s, KFC en Burger King.