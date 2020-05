Aantal faillissementen neemt iets af

Het aantal faillissementen lag vorige week wat lager dan de week ervoor. In totaal gingen er 85 bedrijven en instellingen over de kop, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Dat waren er zeven minder dan een week eerder. Mogelijk speelt Hemelvaartsdag, afgelopen donderdag, daarbij een rol.

In de detailhandel gingen wel meer bedrijven failliet dan een week eerder. Dat waren er in totaal negen. In de specialistische zakelijke dienstverlening viel het doek voor acht bedrijven. Dat is twee keer zoveel als een week daarvoor. De bouwnijverheid telde met dertien de meeste faillissementen. Toch waren dat er drie minder dan in de voorgaande week.

Het CBS rapporteert vanwege de coronacrisis wekelijks over het aantal bankroeten. Sinds begin van het jaar zijn 1575 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er zo’n zestig meer dan in dezelfde periode in 2019.