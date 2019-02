Aantal faillissementen neemt af

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen. In januari zijn er 47 bedrijven minder failliet verklaard dan een maand eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de drie voorafgaande maanden steeg het aantal faillissementen.

In totaal werden er 271 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel. Die sector behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden in de eerste maand van het jaar de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca, aldus het statistiekbureau.