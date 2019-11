Aantal failliete bouwbedrijven stijgt flink

Het aantal faillissementen onder bouwbedrijven is in de afgelopen twee maanden fors gestegen, meldt radiozender BNR maandag.

De radio vroeg cijfers op bij het Economisch Instituut voor de Bouw. Daaruit volgt dat het aantal bedrijven dat in september en oktober is omgevallen, bijna een kwart hoger ligt dan een jaar eerder.

In september gingen 50 bouwbedrijven op de fles; in oktober waren dat er zelfs 58. Daarnaast vroegen nog eens 60 bouwbedrijven faillissement aan in oktober. „Dat is het hoogste percentage sinds jaren”, verklaart Taco van Hoek, directeur van het EIB tegenover BNR. Slechts in de crisisjaren waren er volgens hem meer bedrijven die bankroet raakten.