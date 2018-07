Aantal callcenters zit stevig in de lift

Nederland telt steeds meer callcenters. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) is het aantal callcenters in drie jaar ruim verdubbeld tot 768 per 1 juli dit jaar. Het gaat om bedrijfjes die telefonische of e-mailondersteuning bieden aan andere bedrijven. Ze verrichten bijvoorbeeld markt- of tevredenheidsonderzoek of bieden telefonische antwoorddiensten.

De snelle aanwas van callcenters zit hem vooral in Noord- en Zuid-Holland. De callcenterdichtheid is evenwel het grootst in Flevoland: daar is één callcenter gevestigd op ongeveer tienduizend inwoners. Zeeland heeft daarentegen de minste van dit soort bedrijven.

Zeven op de tien callcenters worden gerund door een zzp’er, zo blijkt verder. Ook valt op dat steeds meer callcenters in hun bedrijfsomschrijving aangeven dat ze voor de energiesector werken. Een jaar geleden was dit het geval bij 49 partijen, inmiddels is dat opgelopen tot 113 stuks.