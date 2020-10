Aantal bonden akkoord met KLM-clausule, het is wachten op piloten

Meerdere bonden bij KLM zijn inmiddels al akkoord met een langere periode van loonmatiging als voorwaarde voor crisissteun van de overheid. Onder meer cabinebond VNC, de grootste vakbond bij KLM, en de bond voor luchtvaarttechnici NVLT zullen hun handtekening onder de clausule zetten. De belangrijkste vraag is echter of de piloten akkoord gaan. De deadline verloopt 12.00 uur.

Bij een ja van de bonden neemt de luchtvaartmaatschappij een belangrijke horde om zich te verzekeren van 3,4 miljard euro aan overheidssteun. Pilotenbond VNV zou zijn leden hebben gemeld niet akkoord te zullen gaan, zo schreef De Telegraaf. Een woordvoerder van VNV onthield zich van commentaar.

KLM wilde dat vakbonden een clausule zouden ondertekenen waarin ze beloven zich aan de afgesproken versobering van de arbeidsvoorwaarden te houden voor de volle periode van staatssteun. Dit is een harde eis van minister van Financiën Wopke Hoekstra. Naar verwachting loopt het steunpakket tot 2025, terwijl de eerdere afspraken met bonden over loonoffers slechts tot medio of eind 2022 liepen.

Voor zondag moet er uit Den Haag groen licht zijn voor het besparingsplan, dat de kosten structureel met 15 procent omlaag moet brengen. Pas dan maakt de regering de tweede tranche van de staatssteun over.

Vakbond VNC is blij met de overheidssteun, maar heeft grote moeite met de manier waarop dingen nu gaan. Volgens de bond is er ruis op de lijn ontstaan doordat KLM zelf onderscheid heeft gemaakt in verschillende looptijden en arbeidsvoorwaarden bij de drie verschillende domeinen. „Dit creëert onnodig verdeeldheid onder medewerkers, verdeeldheid die zeker in deze moeilijke crisistijd gemist kan worden als kiespijn”.

Dat KLM als enige partij vooraf met de overheid afspraken maakte, waarbij de bonden buiten de deur werden gehouden, heeft volgens VNC ook niet bijgedragen aan een transparant en vlot proces.