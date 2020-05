‘Aantal bijstandsaanvragen stijgt met 56 procent’

Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering is in maart met 56 procent gestegen ten opzichte van de maand ervoor vanwege de coronacrisis. Dat meldt de vereniging van sociale diensten Divosa op basis van gegevens van 179 gemeenten. Die gemeenten vertegenwoordigen meer dan de helft van het bijstandsbestand in Nederland.

Normaal gesproken is het aantal bijstandsaanvragen door het jaar heen redelijk stabiel. Divosa gaat ervan uit dat het aantal aanvragen in april verder is gestegen vanwege de coronamaatregelen.

Het aantal toegekende bijstandsuitkeringen is in maart slechts licht gestegen. Het duurt namelijk enkele dagen tot weken voordat een gemeente een aanvraag heeft verwerkt en het recht op een uitkering heeft vast kunnen stellen.

Ongeveer 74 procent van de aanvragen voor bijstand leidt daadwerkelijk tot een uitkering, aldus Divosa. Enkele gemeenten zeggen dat zij ten tijde van de coronacrisis vaker een aanvraag afwijzen omdat er geen recht op een uitkering is. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld nog een beroep kunnen doen op de WW of een partner hebben die inkomen heeft.