Aantal bedrijfsfaillissementen vorige week gestegen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven (inclusief eenmanszaken) is vorige week uitgekomen op 61, een toename met 16 in vergelijking met de voorgaande week. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bouwnijverheid had van alle branches in week 33 de meeste faillissementen, namelijk tien. Dat is er één meer dan in week 32. Verder gingen in de financiële dienstverlening negen bedrijven failliet, zes meer dan in de voorgaande week. In de specialistische zakelijke diensten (juridische dienstverlening, architecten- en reclamebureaus) zijn acht bedrijven failliet gegaan, vijf meer dan een week eerder.

Het CBS brengt tijdens de coronacrisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. Sinds begin dit jaar zijn 2287 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 97 minder dan in dezelfde periode van 2019. Die afname hangt mogelijk samen met het feit dat veel ondernemingen de crisisperiode tot nu toe met financiële steun doorstaan.