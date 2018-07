Aantal arbeidsongevallen vorig jaar gestegen

Iets meer dan een op de honderd werknemers heeft vorig jaar na een arbeidsongeval vier of meer dagen ziekteverzuim gehad. In totaal ging het om 93.000 van dat soort arbeidsongevallen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat aantal lag hoger dan de voorgaande jaren.

De helft van de arbeidsongevallen met minimaal vier dagen ziekteverzuim vindt plaats in de sectoren zorg, handel en industrie. Niet onlogisch, want in die sectoren werkt ook de helft van de Nederlanders. In de industrie doen zich relatief veel arbeidsongevallen voor. Daar had 1,9 procent van de werknemers te maken met zo’n ongeval met lang verzuim.

Per jaar moeten ongeveer 20.000 mensen naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval op het werk. In driekwart van deze gevallen gaat het om botbreuken, wonden of verstuikingen.