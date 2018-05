„Aanpak kabinet leidt tot koolmonoxidedoden”

De maatregelen die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil nemen om het aantal koolmonoxidevergiftigingen terug te dringen, werken averechts. Dat stelt belangenvereniging Zelfstandigen Bouw die denkt dat de door Ollongren voorgestelde certificeringsplicht voor installateurs van cv-ketels leidt tot veel bureaucratie en kosten.

Zelfstandigen Bouw vreest dat zelfstandige installateurs daardoor zullen afhaken. Ook kiezen consumenten er mogelijk voor het onderhoud maar eens over te slaan of een beunhaas in te huren.

Zelfstandigen Bouw is voorstander van een aanpak van het risico op koolmonoxidevergiftiging. „Uit onderzoek blijkt dat mensen het gevaar van koolmonoxide onderschatten”, waarschuwt voorzitter Charles Verhoef echter. „Zij zullen dan ook niet zo gauw 100 euro meer willen betalen voor een gecertificeerd monteur als er ook beunhazen zijn die dit veel goedkoper kunnen doen.”

De belangenvereniging roept Ollongren op met een goedkoper alternatief te komen.