Aannemers pleiten voor compensatie quarantaineverzuim

Het kabinet moet loondoorbetaling bij quarantaineverzuim wel compenseren. Dat stellen mkb’ers in de bouw, afbouw en infra die menen veel kosten te hebben gemaakt om te voldoen aan de coronaregels, maar in de basis nauwelijks een beroep hebben gedaan op steunmaatregelen.

Volgens de aannemers en afbouwbedrijven worden ze met extra kosten opgezadeld vanwege de doorbetalingsplicht die ze hebben voor werknemers die niet ziek zijn, maar vanwege de quarantaineplicht ook niet mogen werken. Daarnaast moet het werk worden gedaan door vervangers, als die al te vinden zijn, die ook moeten worden betaald. Thuiswerken is in de sector verder ook geen optie.

De aannemers, verenigd in stichting AFNL-NOA, roepen minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief op om de bedrijven alsnog te compenseren voor loonkosten die zijn gemaakt. Door dit besluit werd eerder een streep gezet, naar verluidt omdat de regeling niet uitvoerbaar zou zijn. Zo zou de reden voor verzuim vaak niet te achterhalen zijn.

AFNL-NOA spreekt dit tegen omdat de ondernemers de reden van verzuim juist moeten registreren. Dit is een voortvloeisel uit de Wet verbetering poortwachter. Daarmee levert de administratie van een bedrijf voldoende bewijs op, zo klinkt het.